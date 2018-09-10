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عقـــارات
العبار: سنوفر سكنا لكل أسرة مستحقة مقابل كل وحدة تبنيها إعمار بمصر
الإثنين 10 سبتمبر 2018 06:14 م
محمد العبار في مؤتمر إعمار
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محمد العبار في مؤتمر إعمار
بدور إبراهيم
أطلقت شركة "إعمار مصر" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، المرحلة الأولى من مشروع "بيوت الخير"، الذي يهدف إلى تحسين الحالة المعيشية لآلاف الأسر المستحقة في مختلف قرى ومحافظات مصر، والذي يعتبر من أكبر المشروعات التنموية الممولة من القطاع الخاص داخل جمهورية مصر العربية.
وتم توقيع البروتوكول بحضور كل من معالي الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.
وقال العبار خلال المؤتمر: "إن نجاحنا في مصر أساسه ثقة المجتمع في مشاريعنا، وواجبنا ومسئوليتنا الاجتماعية أن نرد جزء من هذا الجميل ونحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير المؤسسة الرائدة للتنمية في مصر، وسنقوم ببناء وحدة سكنية لكل أسرة مستحقة مقابل كل وحدة تبنيها إعمار في مشاريعها في مصر بالإضافة لمشاريع القروض المتناهية الصغر للتنمية المستدامة."
ويهدف مشروع بيوت الخير إلي إعادة تأهيل آلاف المنازل وتطوير بيئة السكن في العديد من محافظات مصر و يشمل بناء الأسقف وترميم الجدران وتطوير شبكات الصرف المنزلية وتوصيل المياه النقية بالإضافة إلى توفير مشروعات توليد دخل في مجال الإنتاج الداجني في ذات المحافظات المستهدفة.
يعتمد المشروع على دراسة دقيقية للأسر الأكثر استحقاقا بكل أنحاء الدولة المصرية وترتيب عوامل الاستحقاق للأسر المستهدفة لتشمل عدد أفراد الأسرة وحالة عائل الأسرة والنطاق الجغرافي ومساحة المنزل وغيرها من العوامل التي تساعد على تحديد الفئات الأولى بالرعاية وضمان وصول الحق لمستحقيه.
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