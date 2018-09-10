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الرقابة المالية تنهي مسودة دليل حماية المتعاملين بالقطاع غير المصرفي
الإثنين 10 سبتمبر 2018 06:14 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
المال- خاص
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة بصدد إصدار أول دليل لحماية المتعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، والذي يتضمن أنشطة: سوق المال، والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتوريق، والتمويل متناهي الصغر.
ويهدف الدليل، وفقًا لبيانٍ صدر عن الهيئة، اليوم، إلى تطوير مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية، في إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للمتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، وتضمن معاملة عادلة تتسم بالشفافية وتيسر حصولهم على المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية بتكلفة مناسبة وجودة عالية.
ويشير عمران إلى أن النسخة الأولى تم الانتهاء منها بالفعل، وسيتم إرسالها للأطراف ذات العلاقة، كلّ فيما يخصه، مثل البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية.
وكذلك اتحاد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مثل الاتحاد المصري للتأمين وأكبر 20 صندوق تأمين خاص، واتحاد شركات التمويل متناهي الصغر، واتحاد شركات التأجير التمويلي والتخصيم، واتحاد شركات التمويل العقاري، ضمن إطار الحوار المجتمعي الموسع وجمع مختلف الآراء حول المبادئ الأساسية والتي يحويها هذا الدليل، في سبيل إثراء التجربة والخروج بأفضل الممارسات التي تؤدي لحماية حقوق المتعاملين.
ويقع الدليل المقترح في حوالي 80 صفحة ويحتوي على ستة مبادئ أساسية تتمثل في الآتي: (1) الإفصاح والشفافية. (2) السلوك والكفاءة المهنية. (3) العدالة وعدم التمييز بين العملاء. (4) حماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات العملاء. (5) تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء. (6) سبل الضمانات والتعويضات.
وقال رئيس الهيئة إنه نظرًا لتنوع الأنشطة التي تراقب عليها الهيئة واختلاف طبيعتها وأسسها الفنية، فإن الهيئة ستصدر دليلًا مجمعًا لكل الأنشطة وأخرى منفصلةً لكل نشاط على حدة.
الرقابة المالية
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