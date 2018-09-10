وزارة المالية المصرية 2

الأسعار الحالية متأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة وأزمة الأسواق الناشئة



سيد بدر

كشف مصدر مصرفي شارك في عطاء سندات الخزانة الذي طرحته وزارة المالية اليوم وتم إلغاؤه، أن الفائدة التي طلبتها البنوك على عطاءي اليوم تجاوزت 19% من بعض البنوك.



وأظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم، أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.4 مليون دولار)، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة، وذلك للمرة الثانية.



وفي بيان خلال الأسبوع الماضي قالت وزارة المالية إن الأسعار المطلوبة لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.



وأوضح، في تصريحات لـ"المال"، أن الأسعار تنوعت بين 18.90 و18.95 كما طالبت بعض البنوك أسعار وصلت إلى 19.10 و19.25% للآجال الطويلة .



وأضاف أن الأسعار الحالية تأثرت بتطورات السوق المحلية وكذلك أزمات الأسواق الناشئة، خاصة بعدما أعلن البنك المركزي اليوم ارتفاع معدلات التضخم وهو ما قد يعزز تثبيت أسعار الفائدة وعدم استئناف توجه البنك المركزي لخفض الأسعار التي تسجل حاليًا 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض .



وأعلن المركزي استقرار المعدل الشهري للتضخم الأساسي عند مستوى 0.6% خلال أغسطس الماضي مقابل يوليو السابق عليه، كما أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع قليلا ليسجل 8.8% خلال أغسطس مقابل 8.5% خلال يوليو .



وتابع: "خلال الشهور الماضية كانت السوق يقبل سندات خزانة بفائدة 14 و15%، ثم ظلت لفترة طويلة عند مستويات 17%، وذلك استنادًا إلى توقعات خفض أسعار الفائدة وإعلان البنك المركزي بدء تخفيض العائد مع نزول معدلات التضخم، بينما كانت فائدة الأذون قصيرة الأجل مرتفعة.



وقال إن الفترة الأخيرة حدثت تطورات محلية تتمثل في ارتفاع التضخم وتطورات عالمية على مستوى الأسواق الناشئة دفعت البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة عند هذه المستويات وهو ما جعل السوق يعدل توجهاته ويطلب فوائد مرتفعة على سندات الخزانة في ظل تغير خطة البنك المركزي لخفض العائد.



ويأتي ذلك بينما تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو .



وأشار المصدر إلى أن الفائدة التي طلبتها البنوك مرتفعة مقارنة بما سبق، لكن إذا ما قارناها بأسعار الفائدة المقبولة على أذون الخزانة أجل 364 والتي سجلت نحو 19.187% في آخر طرح سنجدها منطقية .



يشار إلى أن متوسط العائد على أذون 364 يوما، 22 نقطة أساس، مسجلا 19.187% فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 18.967% فى آخر طرح، كما صعد متوسط العائد على أذون أجل 273 يوما، 36 نقطة أساس لتسجل 19.549% الأسبوع الماضى، مقابل 19.19% فى آخر طرح، وارتفع أيضًا عائد أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف بلغ 13 نقطة أساس، ليصل إلى 19.362% خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل 19.236% الأسبوع قبل الماضى، وصعد متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا 12 نقطة أساس تقريبا ليسجل 19.179% الأسبوع الماضى مقابل 19% الأسبوع قبل الماضى.



ونوه بأن وزارة المالية لم تقبل حتى مبالغ صغيرة بالحد الأدنى المطلوب من الفائدة لكنها رفضت العروض كافة، وهو ما يعكس أنها لديها طرق أخرى لتدبير هذه المبالغ بأسعار فائدة أقل مما عرضته البنوك، متوقعًا أن تلجأ المالية لبنك الاستثمار القومي لتدبير المبالغ المطلوبة للوفاء بالتزاماتها.



ويبدو أن وزارة المالية لجأت بشكل أكبر لبنك الاستثمار القومي خلال الشهور الماضية، فقد رفع حجم استثماراته في أدوات الدين الحكومية بنحو 98.5 مليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر إلى يوليو الماضيين لتسجل إجمالي استثمارات 131.2 مليار جنيه بنهاية يوليو .

