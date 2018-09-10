التموين تناشد حاملي بطاقاتها سرعة تصحيح البيانات

بطاقات التموين 558





محمد مجدي



ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء ضرورة تصحيح هذه الأخطاء وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال

موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg .



وقالت الوزارة في بيان لها منذ قليل انها تهيب المواطنين سرعة تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء بهذه البطاقات، حتى لا يتم الغاء البطاقة.



وسيتم إلغاء البطاقات التى بها أى خطأ بعد يوم ٨ نوفمبر ٢٠١٨، وحال إلغاء أى بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ وتظلم صاحبها سيقوم بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقاً لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة.



والموقع متاح للدخول عليه وفى حالة عدم وجود بطاقتك على الموقع تعلم أنها سليمة.



