تباين مؤشرات البورصة في ختام جلسة رأس السنة الهجرية

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.71% عند مستوى 15628 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.76% عند مستوى 757 نقطة ، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.3% عند مستوى 1944نقطة، وهبط المؤشر الخمسينى بنسبة 1.45% عند مستوى 2530نقطة، كما هبط العشرينى بنسبة 0.93% عند مستوى 15207قطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 556 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 36.7 مليون جنيه و43 ألف جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 7.2 مليون جنيه و 1.3 مليون جنيه و 7.8 مليون جنيه و20.2 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 34 سهم من إجمالى 174 سهما متداولا،بينما هبط 101سهم وبقى 39دون تغير.



ومن المقرر أن تواصل البورصة تداولاتها اعتبار من يوم الأربعاء القادم بعد أجازة الثلاثاء بمناسبة رأس السنة الهجرية.