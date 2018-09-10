غادة والى: أكثر من 25 مليون أسرة مصرية تحتاج دعماً

غادة والي في مؤتمر إعمار





بدور إبراهيم



كشفت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة للمرة الأولى يتوافر بها قاعدة بيانات بالأسر المصرية التى تتطلب دعما بمختلف القرى والمحافظات وعددها أكثر من 25 مليون أسرة.



وأشارت إلى أن تلك القاعدة متاحة عبر الحكومة والوزارة لأي من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى الراغبين فى المشاركة المجتمعية بتوفير احتياجات تلك الأسر.



وأضافت، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته "إعمار مصر للتنمية" لإطلاق مبادرة بيوت الخير، أن الوزارة حصرت تلك الأسر بعدد أفرادها واحتياجاتها المختلفة من إعادة بناء وتأهيل المساكن أو توفير وصلات للمياه النقية والصرف الصحى وغيرها.



ولفت إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم والمساندة لجميع المساهمات الاجتماعية والتى لاتعتبر فقط عملا خيريا واجتماعيا بل تحقق أبعاداً أخرى من حيث توفير فرص عمل كبرى لأبناء القرى والمحافظات التى يتم تنفيذ تلك المشروعات بها وكذلك لشركات المقاولات الصغرى والمتوسطة بالإضافة إلى إكساب أبناء القرى خبرات فى مجال التشييد والبناء والذى يعد قاطرة التنمية.



وأوضحت أن البروتوكول الموقع مع "إعمار مصر" للتنمية لتنفيذ مبادرة بيوت الخير يأتى ضمن سلسلة البروتوكولات التى تم إطلاقها عبر مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال لتحسين جودة حياة المصريين.



ومبادرة بيوت الخير تنفذها "إعمار مصر" بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" تحت إشراف وزارت التضامن الاجتماعى والإسكان والتنمية المحلية.



وحضر المؤتمر الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير".

