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نقل وملاحة
هاشتاج المترو الأكثر تداولا على فيسبوك وتويتر بعد إلغاء نصف التذكرة
الإثنين 10 سبتمبر 2018 05:58 م
المترو
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المترو
أحمد صبرى
تصدّر هاشتاج#المترو مناقشات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان الموضوع الأكثر نقاشًا على فيسبوك، كما تصدَّر المركز الأول على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة "تويتر".
جاء ذلك بعد إعلان وزارة النقل إلغاء الخصومات الممنوحة على تذاكر المترو للعسكريين والشرطة والصحفيين، كما أكدت أنه لا مساس بتذاكر ذوى الاحتياجات الخاصة.
وانقسمت آراء المغرّدين حول الأمر فالبعض يعتقد أن ذلك جزء من العدالة الاجتماعية، وكان من المفترض أن يتم منذ وقت طويل، بينما يرى فريق آخر أن تلك الامتيازات مثل أي وظيفة وليس من العدل إلغاؤها.
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