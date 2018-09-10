هاشتاج المترو الأكثر تداولا على فيسبوك وتويتر بعد إلغاء نصف التذكرة

أحمد صبرى









تصدّر هاشتاج#المترو مناقشات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان الموضوع الأكثر نقاشًا على فيسبوك، كما تصدَّر المركز الأول على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة "تويتر".





جاء ذلك بعد إعلان وزارة النقل إلغاء الخصومات الممنوحة على تذاكر المترو للعسكريين والشرطة والصحفيين، كما أكدت أنه لا مساس بتذاكر ذوى الاحتياجات الخاصة.



