إثر أزمة الأسواق الناشئة.. مصرفيون: لا نتوقع هزات عنيفة في سعر الجنيه

سيد بدر



توقع تامر صادق، نائب مدير إدارة المعاملات الدولية ببنك مصر – إيران للتنمية، ألا تحدث هزات عنيفة في سعر العملة المحلية مقابل الدولار بسبب الأزمة التي تعصف ببعض الأسواق الناشئة في هذا التوقيت .



أعلنت مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية للخدمات البنكية والمالية، أن هناك 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر أزمة أسعار الصرف الأجنبى تبعا لمؤشر داموكليس وسط تزايد المخاوف من هبوط أسعار العملات الأجنبية والأسهم فى العديد من الأسواق الناشئة فى الأسابيع الماضية.



وذكرت وكالة بلومبرج أن الأسواق الناشئة السبع التى تقترب من أزمة أسعار عملاتها مقابل الأجنبية بسبب المخاوف من انتقال العدوى من انهيار عملة تركيا وعملة الأرجنتين، تضم سريلانكا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وباكستان ومصر وتركيا وأوكرانيا.



وأشار إلى أن البنك المركزي ما زال يحتفظ بفائدة مرتفعة على أدوات الدين الحكومية ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي من الأسواق الناشئة الأخرى، كما أن المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد أن السوق المصرية أكثر مخاطرة من دول عدة وبالتالي فإن التطورات العالمية قد لا تجعل الجنيه ينخفض بقوة لكن التحركات الطفيفة في حدود 50-100 قرش ليست مقلقة خاصة في ظل نظام سعر صرف يعتمد على العرض والطلب.



وحول خروج نحو 6.5 مليار دولار من أموال الأجانب من أذون الخزانة منذ مارس الماضي، أشار صادق، إلى أن تحرك أموال الأجانب طبيعي حسب توجهات الأسواق، لكن مازالت أدوات الدين المحلية جاذبة، كما أن التطورات على مستوى الوضع الاقتصادي فيما يتعلق بصادرات البترول والسلع الأخرى وكذلك نمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين تشكل عامل دعم للعملة أمام الدولار.



واعتمدت مؤسسة نومورا فى تقريرها عن أزمة العملات فى هذه الدول السبع على مؤشر داموكليس الذى تقيم به مخاطر أزمات أسعار الصرف الأجنبى فى 30 سوقا ناشئة خلال الـ 12 شهرا المقبلة.



ويبين داموكليس الذى تستخدمه مؤسسة نومورا، أن من يتجاوز 100 نقطة يقترب من الوقوع فى أزمة عملة، بينما الدولة التى تصل إلى 150 نقطة فهذا يعنى أن أزمة عملتها يمكن أن تقع فى أى لحظة.



ومن الغريب أن خمس دول من هذه الأسواق الناشئة تعانى من أزمة فعلية فى عملاتها أو تنفذ برنامج صندوق النقد الدولى، بينما الدولتان الباقيتان وهما جنوب أفريقيا وباكستان تعانيان من انخفاض عملة كل منهما أيضا.



وطلبت حكومة الأرجنتين هذا الأسبوع من صندوق النقد الدولى التعجيل بمنحها تمويلا سريعا لمساعدتها فى منع انهيار عملتها لأن مؤشر داموكليس لعملتها تجاوز 140 نقطة ولكن سبقتها سريلانكا التى وصلت إلىى 175 نقطة وجنوب أفريقيا عند 143 نقطة وباكستان 136 نقطة ولكن مصر عند 111 نقطة فقط وتركيا 104 نقاط وأوكرانيا بلغت 100 نقطة.



وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن هناك بالفعل أزمات خارجية في الأسواق الناشئة، إلا أن مصر لديها احتياطي نقدي قوي وتدفقات نقدية خارجية وداخلية تحفظ مستوى الجنيه أمام العملات الأخرى.



وأوضح أن التنبؤ بسعر العملة خلال العام المقبل كما ذكر في تقرير مؤسسات دولية "صعب" في ظل مرونة الأسواق الداخلية والخارجية للتطورات التي قد تتغير في أي وقت.

