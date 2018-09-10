مدبولى يكلف وزير الصناعة ببحث الأثر السلبي للتجارة الحرة مع تركيا

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان

أحمد اللاهونى :



أحال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مذكرة قدمها له أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بشأن تضرر الصناعة المحلية من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية، والرسوم المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية إلى المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة، لبحثها واتخاذ ما يلزم.



وناقش رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، مع أعضاء اتحاد المستثمرين، بحضور وزيرى المالية والصناعة، مشكلات الصناعة الوطنية، ومن أبرزها الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وعمليات التهريب، واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية .



وقال المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد - فى تصريحات لـ "المال" - إن الأعضاء طالبوا وزير الصناعة، عمرو نصار، بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، نظرًا لتضرر الصناعة منها، خاصة بعد هبوط الليرة بشكل عنيف، وهو ما يؤثر بالسلب على منافسة المنتجات المصرية.



وأوضح سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه سيتم تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد ووزارة الصناعة لمتابعة الملف، مع موافاة رئيس الوزراء بكل جديد.



ويشكو الصناع المحليون من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وإسطنبول، مؤكدين أنها لا تتيح المنافسة العادلة بين المنتجات المصرية ونظيرتها التركية، وتؤثر بالسلب على مبيعات الشركات العاملة فى السوق.



ووقع البلدان اتفاقية التجارة الحرة فى 27 ديسمبر 2005، ودخلت حيز النفاذ فى 1 مارس 2007، وبحسبها يتم إعفاء منتجات البلدين من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.



وقال بهاء ديمترى، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، باتحاد الصناعات - فى تصريحات سابقة لـ "المال" - إن المنتج المصرى لا يستطيع منافسة مثيله التركى، لا سيما أن أنقرة تدعم صادراتها بنسبة 19 %، مقابل 10 % فى مصر، يتأخر صرفها لأكثر من سنتين.



يذكر أن "التجارة والصناعة" قد أعدت تقييمًا مؤخرا لاتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ووجدت أنها تصب لصالح مصر، وأكد ذلك الميزان التجارى وارتفاع الاستثمارات التركية إلى 5 مليارات دولار، وفقًا لما أعلنته الوزارة قبل عام.



وارتفعت الصادرات المصرية لتركيا خلال الربع الأول من 2017 من 395 مليون دولار إلى 608 ملايين دولار بزيادة 54% وفي المقابل انخفضت الواردات بشكل ملحوظ مسجلة 624 مليون دولار مقابل مليار و93 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق بانخفاض 43% .