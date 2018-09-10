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بورصة وشركات
الوطنية للذرة تدعو عموميتها للانعقاد لمناقشة بيع وحدات سكنية
الإثنين 10 سبتمبر 2018 05:44 م
الوطنية للذرة 556
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الوطنية للذرة 556
رجب عزالدين
دعت شركة الوطنية لمنتجات الذرة عموميتها للانعقاد يوم الإثنين الموافق 8 أكتوبر المقبل؛ لمناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة فى بيع الوحدات السكنية المملوكة لها.
ووافقت الشركة فى 11 يونيو الماضى على بيع 110 وحدات سكنية بمدينة العاشر من رمضان. وقالت الشركة إن تلك الوحدات كانت تُستغل كسكن إدارة للعاملين بالشركة، منها 32 وحدة شاغرة حتى الآن قابلة للزيادة.
وأضافت الشركة فى بيان سابق للبورصة إن الإدارة التنفيذية للشركة رأت الاستفادة من بيع هذه الوحدات واستثمارها داخل الشركة، بعد الوصول إلى أعلى الأسعار من خلال تقييم تلك الشقق بسعر السوق.
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