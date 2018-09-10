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استثمار
إعمار مصر تطلق المرحلة الأولى من مبادرة بيوت الخير
الإثنين 10 سبتمبر 2018 05:31 م
إعمار مصر
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إعمار مصر
بدور إبراهيم
تستعد شركة إعمار مصر للتنمية لإطلاق مبادرة بيوت الخير، خلال مؤتمر صحفى، اليوم، بحضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.
وتهدف المبادرة إلى تحسين الحالة المعيشية للآلاف من الأسر المستحقة فى قرى ومحافظات مصر.
والمبادرة تحت إشراف وزارت التضامن الاجتماعى والإسكان والتنمية المحلية، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.
إعمار مصر للتنمية
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