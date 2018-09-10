إعمار مصر تطلق المرحلة الأولى من مبادرة بيوت الخير

بدور إبراهيم

تستعد شركة إعمار مصر للتنمية لإطلاق مبادرة بيوت الخير، خلال مؤتمر صحفى، اليوم، بحضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.