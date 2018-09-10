سامكريت مصر تتقدم للبورصة بمستندات زيادة رأس المال

سامكريت مصر

رجب عز الدين:



قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال وجار فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.



وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 69 مليون جنيه إلى 149,7 مليون بزيادة 80,7 مليون.



وتوزع الزيادة على 351 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم و قدرها 0.23 جنيه للسهم الواحدعن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين .



وتعتزم سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون الشطب من البورصة قبل نهاية العام الجاري، عقب استيفاء مجموعة من الشروط، فيما تتضمن خطتها المستقبلية إعادة دراسة الطرح مرة أخرى عقب توفيق أوضاع الشركة.



ووافقت عمومية الشركة أغسطس الماضي، على الشطب الاختياري من البورصة المصرية، لحين الترتيب لإعادة القيد بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القيد.



