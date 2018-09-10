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بورصة وشركات
أموك تعلن توزيعًا نقديًا بقيمة 85 قرشًا للسهم على قسطين
الإثنين 10 سبتمبر 2018 05:23 م
أموك زيوت معدنية
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رجب عز الدين
أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك، عن توزيع نقدى بقيمة 0.85 جنيه للسهم يصرف على قسطين وينتهى الحق فيه بنهاية جلسة 30 سبتمبر الجارى.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن القسط الأول ستكون قيمته 55 قرشًا للسهم وسيتم صرفه اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل، أما القسط الثانى فستكون قيمته 30 قرشًا للسهم، وسيتم صرفه اعتبارا من 7 فبراير 2019 .
ويبلغ رأسمال الشركة 1.29 مليار جنيه، موزعاً على 1.29 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
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