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اقتصاد وأسواق
انفراجة في أزمة صرف تعويضات مزارعي سيناء
الإثنين 10 سبتمبر 2018 05:22 م
وزير الزراعة يفتتح موسم جنى القطن بالفيوم والأهالى يستقبلونه بالطبل
أخر الأخبار
وزير الزراعة يفتتح موسم جنى القطن بالفيوم والأهالى يستقبلونه بالطبل
محمد مجدي:
أصدر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، قرارا بصرف تعويضات الزراعات المضارة، ابتداء من يوم السبت المقبل، خاصة مناطق حرم مطار العريش، ومناطق الشيخ زويد، ورفح.
وأكد عبدالفضيل، فى مؤتمر بالقرية الشبابية في مدينة العريش، بحضور عدد من قيادات ومديري المديريات، وجود المبالغ المالية اللازمة لذلك، وتم تحويل جزء منها إلى مديرية الزراعة لبدء عمليات الصرف.
وقال شوشة بعد التواصل مع القيادات الأمنية، ومنها قيادة الجيش الثانى الميدانى، إنه تقرر فتح الحركة والانتقالات على الطرق من وإلى شمال سيناء، طول أيام الأسبوع بدون تنسيقات.
وأضاف شوشة، أنه سيتم صرف 15 لترا أسبوعيا لكل السيارات الملاكى والأجرة ومنها تحديد 3 أيام للسيارات الملاكى و3 أيام للسيارات الأجرة، وذلك من بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء.
من جهته، قال المهندس عاطف مطر، مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء، في تصريحات خاصة لـ"المال"، في ديوان المديرية، بحضور أصحاب المزارع المضارة، بسبب عمليات محاربة الإرهاب، إن ما سيتم صرفه بما يقرب من مليار جنيه، لنحو 4600 مزارع متضرر في العريش، والشيخ زويد، ورفح.
وأوضح مطر، أن إجمالي التعويضات التي تم صرفها للمزارعين، خلال السنوات الماضية بما يقرب من 80 مليون جنيه في الشيخ زويد، ورفح، والعريش.
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