عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

حجاج بيت الله الحرام

المال - خاص:



أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس البعثة الرسمية لحج وزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم، سيشهد عودة آخر أفواج حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة إلى القاهرة، بعودة 787 حاجا من محافظات بني سويف وأسيوط والمنيا، لتكتمل عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن .



وأشار إلى أن إجمالي الحجيج الذين عادوا لأرض الوطن حتى أمس قد بلغ 11661 حاجا من إجمالي 12445 منذ بدء عمل الجسر الجوي وأن إجمالي الحجيج المتواجد حاليا بالمدينة المنورة 787 حاجا، و في إطار متابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية، أوضح أنه تتم متابعة 3 حالات من القليوبية والإسكندرية وسوهاج بالمستشفيات تتلقى العلاج اللازم لها، ويتم التأكد من تلقيهم الرعاية الصحية الكاملة التي يحتاجون إليها مشيرا إلى وفاة 7 حالات بين حجاج الجمعيات.



وأكد أن غرفة عمليات البعثة ستظل في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لحالة الحجيج مع استمرار متابعة عمل لجان المطارات لحين عودة إجمالي الحجيج بسلامة الله إلى أرض الوطن مع استمرار تلقى مقترحات وشكاوى الحجيج على الرقم 00966563593425 .

