EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
بحوث نعيم توصي بشراء أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات
الإثنين 10 سبتمبر 2018 05:09 م
الإسكندرية، لتداول الحاويات والبضائع
أخر الأخبار
الإسكندرية، لتداول الحاويات والبضائع
أسماء السيد
أوصت بحوث نعيم بشراء سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات قرب مستوى 17.85 جنيه، وحددت مستهدفاته قرب 19.50 جنيه، وحد إيقاف الخسائر عند 17.50 جنيه .
وأوضحت "نعيم" في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، أن السهم يتجه لضرب المقاومة الرئيسية في نطاق 19.65 -20 جنيه والنجاح في اختبار وتخطى ذلك المستوى سوف يدفعه نحو 25 جنيهًا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا