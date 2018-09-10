مسئول حكومي: إلغاء أنصاف تذاكر المترو يوفر 300 ألف جنيه شهريا

تذكرة المترو





مدحت إسماعيل:



قال مصدر مسئول بشركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن إلغاء أنصاف التذاكر لفئات الركاب "صحفيين ورجال الشرطة والجيش"، له هدفان: الأول منع التكدس الذي يحدث أمام شبابيك التذاكر يوميا، نتجية السؤال عن محطة النزول والنقاش المستمر عن قيمة نصف التذكرة وعدد المحطات، والثاني زيادة الإيرادات، لافتا إلي إنه سيوفر ما يقرب من 300 ألف جنيه شهريا.



وأشار في تصريحات لـ"المال"، إلى أن فئات الصحفيين والشرطة والجيش بإمكانهم استخراج اشتراكات مدعمة بسعر أقل من الجمهور العادي، وقريبة جدا من قيمة اشتراكات الطلاب، موضحا أن الشركة تستهدف بشكل قوي جذب جميع ركاب المرفق لاستخدام الكارت الذكي بدلا من التذاكر في إطار تطوير المترو ومنع التكديس المستمر أمام الشبابيك.

