العبار: المرحلة الأولى من بيوت الخير تشمل 1000 وحدة بمحافظات مصر

محمد بن علي العبار

بدور إبراهيم



قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، إن تفعيل دور المساهمة المجتمعية لكل المستثمرين والأفراد القادرين ضرورة لتحقيق خطط الدول فى رفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.



وناشد العبار، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته شركة إعمار مصر للتنمية اليوم، للإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "بيوت الخير"، أبناء مصر بالتبرع بمبلغ بسيط، وليكن 10 جنيهات سنويا على سبيل المثال، لصالح المؤسسات والجمعيات التى تتولى القيام بأدوار مجتمعية وتنموية كنوع من رد الجميل للمجتمع.



وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تنفذها "إعمار" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وتشمل بناء 1000 وحدة سكنية، تحت إشراف وزارات التضامن الاجتماعى والإسكان والتنمية المحلية.



وحضر المؤتمر الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.



