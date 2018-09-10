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بنـــوك
المركزي: التضخم الأساسي يرتفع إلى 8.83% في أغسطس
الإثنين 10 سبتمبر 2018 05:05 م
المركزي: استمرار مناقشات إنشاء صندوق لتمويل مشروعات بمصر والسودان وإثيوبيا
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المركزي: استمرار مناقشات إنشاء صندوق لتمويل مشروعات بمصر والسودان وإثيوبيا
إعداد - خالد بدر الدين
أعلن البنك المركزي الإثنين أن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلاً إلى 8.83% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 8.54% في يوليو من هذا العام، ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وذكرت وكالة رويترز أن التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا في يوليو من العام الماضى، بسبب تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيًا منذ ذلك الحين.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن اليوم أيضًا أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع من جديد ليصل إلى 14.2% خلال أغسطس مقارنة مع 13.5 % في يوليو الماضى ولكن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن على أساس شهري تراجع إلى 1.8 % في أغسطس من 2.4 % فى يوليو من العام الجارى.
ورفعت الحكومة المصرية في يونيو الماضى أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم للمرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي كما رفعت أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة.
وترى ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري لوكالة رويترز ”الأرقام أعلى قليلا من المتوقع، لكنها ما زالت تواكب رفع الشركات التدريجي لأسعار السلع وتتوقع أن يسير التضخم بشكل عرضي بين 12.5 % و14 % حتى أول تعديلات جديدة على أسعار الطاقة “.
وتتوقع رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس وصول التضخم إلى 13 % بحلول نهاية العام، وإلى 1 % أو أقل من ذلك على أساس شهري حيث ترى إن الارتفاع في أغسطس كان بسبب موسم العودة للمدارس وآثار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.
البنك المركزى
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