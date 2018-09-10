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اقتصاد وأسواق
اتحاد المستثمرين: وزير المالية وعد بخفض الضريبة العقارية أو إلغائها على المصانع
الإثنين 10 سبتمبر 2018 04:55 م
اجتماع اتحاد المستثمرين
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اجتماع اتحاد المستثمرين
أحمد اللاهونى:
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم بأعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بحضور وزراء المالية والصناعة، لبحث مشاكل الصناعة الوطنية.
وقال المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد فى تصريحات لـ "المال"، إن الأعضاء طالبوا وزير المالية، الدكتور محمد معيط بضرورة إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد، أن وزير المالية وعد ببحث خفض الضريبة العقارية على المصانع أو إلغائها عبر إجراء تعديل تشريعى فى القانون.
وذكر سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الصناع طالبو الدكتور معيط أيضًا بمد فترة السداد لما بعد 15 أكتوبر لعدم الحجز على المنشآت لحين انتهاء وزارة المالية من إجراء التعديل التشريعى المرتقب على قانون الضريبة العقارية.
يشار إلى أن وزير المالية كان قد اجتمع أغسطس الماضى باتحاد المستثمرين لبحث مطالبهم بإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وأكد الوزير وقتها أنه من الصعب تنفيذ هذا المطلب وأن الاتفاقية مع الصناع بشأنها سارية كما هى دون تعديل.
ونشرت "المال" فى وقت سابق التقديرات التى وضعتها المالية للمنشآت الصناعية فى التقدير الخمسى السابق، الواجب التطبيق منذ 2013، ويبلغ فيه سعر المتر الصناعى 200 جنيه، وأعلى قيمة ضريبية للمصنع الذى تصل مساحته مليون متر مربع 245 ألف جنيه، فى حين تبلغ الضريبة على المصنع الذى مساحته 500 ألف متر 122 ألفا، والمصنع الذى مساحته 100 ألف متر، سيسدد 24 ألف جنيه.
وبحسب المعادلة التى توافقت عليها وزارة المالية مع اتحاد الصناعات، بشأن احتساب الضريبة العقارية على المصانع تكون مساحة المبانى %60 من المساحة الإجمالية للمصنع، وهى التى ستكون خاضعة للضريبة.
يذكر أن قانون الضريبة العقارية ألزم الحكومة بإعادة تقدير العقارات المبنية كل 5 سنوات، فيما يعرف بالتقدير الخمسى، بشرط عدم زيادة التقدير الجديد عن القديم بنسبة تتجاوز %30.
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