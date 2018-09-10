موانئ البحر الأحمر تشرح أسباب توقف محطة ركاب السويس

قناة السويس

طول الرحلة وارتفاع تكاليفها وراء عدم تشغيل محطة ركاب بورتوفيق



نادية سلام

كشف مصدر مطلع بهيئة موانيء البحر الأحمر، عن أن طول الرحلات بين ميناء بورتوفيق بالسويس، وجدة السعودي، الذي يصل إلي 72 ساعة، تسبب في إحجام ملاك السفن عن العمل بالخط الملاحي، لارتفاع تكاليف الرحلة، وزيادة الإجراءات التأمينية.



قال المصدر إن الخط الملاحي سفاجا /ضبا، أكثر جذبا لسفر الركاب بسبب قصر مدة الرحلة، التي تصل إلي 3 ساعات، وقله تكاليفها، وأن صالة الركاب بالميناء مجهزة بالفعل لاستقبال حركة السفر والوصول، لكن تواجه نفور المستثمرين ما تسبب في توقفها.



جاء ذلك ردًا علي عبد الحميد كمال، نائب مجلس النواب لمحافظة السويس، الذي قدم بلاغا إلى على عبد العال، رئيس المجلس، للتحقيق في توقف محطة الركاب الجديدة، في ميناء بورتوفيق بالسويس.



اتهم "كمال" في تصريح لـ"المال "، هيئة موانيء البحر الأحمر، بأهمال ميناء بورتوفيق بالسويس، وعدم تشغيل محطة سفر الركاب الجديدة، والتى تم تطويرها بقيمة 20 مليون جنيه، ولم يتم استخدامها منذ سنوات سواء فى رحلات السفر الحج والعمرة، وسفر العاملين تحت حجج وهمية.



يذكر أن تشغيل الميناء أمام الركاب مطلبا رئيسيا لأهالي السويس، بعد توقف الميناء منذ 2006، إثر غرق العبارة «السلام 98» والتي راح ضحيتها 1032 شخصا.



قال "كمال" إن محافظة السويس تعد الثالثة في معدل البطالة علي مستوي الجمهورية بسبب توقف الميناء، بجانب تضرر العاملين فى الخدمات البحرية.



أشار النائب إلى أن تعطيل مهن التوريدات وأصحاب الإشغالات البحرية ومكاتب الخدمات الملاحية، من أعمال التوريدات والتوكيلات البحرية والخدمات الأخرى المباشرة للأعمال اليومية والفنية داخل الميناء، بجانب جمعية حمالي الأمتعة "الشايلين" التى تأثرت بسبب الإهمال.



يذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر، اعتمدت خطتها الاستثمارية للعام المالي 2016 / 2017 لمشروعاتها بنظام الاستثمار بموانئ الهيئة حتى لا تحمل الخزانة العامة للدولة أي أعباء مالية.

