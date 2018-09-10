البيئة تشيد بصاحب محل أسماك اشترى ترستين بحريتين وأطلقهما

ترسة بحرية





المال - خاص



أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بوعى المواطنين بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى والحياة البحرية، على إثر قيام صاحب محل أسماك بالتبرع لشراء ترستين بحريتين من أحد التجار بمحافظة السويس لإعادتهما إلى بيئتهما الطبيعية.



وقالت الوزارة إن ذلك تم بالتنسيق مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالسويس، ومعهد علوم البحار وجمعية (بلو تيم) التطوعية العاملة فى مجال الحفاظ على البيئة والحياة البحرية، وتمت إعادة السلاحف إلى موطنها الأصلى بشاطئ معهد علوم البحار بالسويس.



وأعربت فؤاد عن امتنانها لكل من يساهم بدور إيجابى فى الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية داعية كافة المواطنين بتبنى سلوكيات إيجابية تجاه الحفاظ على البيئة.



وتهيب الوزارة بالمواطنين في حالة وجود استفسار أو بلاغ ضرورة التواصل على رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 حتى السابعة مساء عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. البيولوجى والحياة البحرية.