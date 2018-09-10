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بورصة وشركات
مستثمر يرفع حصته فى الزيوت المستخلصة بشراء 1.7 مليون سهم
الإثنين 10 سبتمبر 2018 04:39 م
شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
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شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
رجب عز الدين:
أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن قيام العميل مصطفى أمين مصطفى يحيى بشراء 1.72 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 2.55 مليون جنيه تقريبا.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، اليوم، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 2.21 % من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 1.11% قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.48 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة الياسمين للسمسرة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فى 8 أغسطس الجارى، على قيد الاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، لـ 42.8 مليون حق منفصلاً عن السهم الأصلي، مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 157.2 مليون إلى 200 مليون جنيه، بإصدار 42.800 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد.
وقالت اللجنة إن تداول الاكتتاب سيكون خلال الفترة من الإثنين -13 أغسطس- ( تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى الخميس 16 سبتمبر 2018 (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل).
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