EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
إيكون تكشف للمال أسباب قفزة الأرباح النصفية
الإثنين 10 سبتمبر 2018 05:30 م
ايكون
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
إيكون تكشف للمال أسباب قفزة الأرباح النصفية
ايكون
أرباح "أكرو" التابعة لاعبًا أساسيًا في زيادة المكاسب
منى عبدالباري
قال مصدر بشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "إيكون"، إن إيرادات شركة "أكرو" للشدات المعدنية -التابعة- لعبت دورا رئيسيا في الزيادة المطردة لصافي أرباح "إيكون" في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 815.49% مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي.
سجل صافي أرباح "إيكون" في النصف الأول من العام الحالي 351.130 مليون جنيه، مقارنة بـ 38.35 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام المنقضي، بزيادة 312.776 مليون جنيه .
أرجع المصدر الزيادة إلى مقارنة النتائج المالية المجمعة للفترة الحالية، التي تتضمن أرباح شركة أكرو للشدات المعدنية، بالنتائج المنفردة للفترة المناظرة.
لفت المصدر إلى أن أرباح النصف الأول من 2018 تضمنت 258 مليون جنيه، أرباح استثمارات في شركة أكرو مصر للشدات، والسقالات المعدنية، التي رفعت "إيكون" في مايو 2018 حصتها بها من 30.020% إلى 78.82% لتصبح شركة تابعة بدلا من شركة شقيقة سابقا.
أوضح أن عملية المقارنة بالقوائم المالية المنفردة تمت لحين مرور عام على إصدار القوائم المالية المجمعة، لتصبح حينها المقارنة بين قوائم مجمعة وأخرى مجمعة.
تعمل إيكون فى مجال صناعة وتجارة الآلات، والمعدات، والمركبات، والمواد المعمارية، والقيام بالأعمال التجارية، والتوكيلات وأعمال الاستيراد والتصدير، الأزمة لمباشرة غرضها، وصناعة وتجارة المركبات، ونشاط تجارة مواد البناء، والحديد، والأسمنت، والأخشاب وخلافه، ونشاط تجارة المنشآت والخامات المعدنية، وإنتاج أفران الخبز الآلى ومشروعات الشرب والصرف الصحي.
البورصة المصرية
ضريبة البورصة
المؤتمر السنوى للاستثمار فى البورصة
بورصة لندن
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا