الولايات المتحدة ترصد 13.8 مليون دولار لدعم قطاع المياه في مصر

الولايات المتحدة

سمر السيد:

وقعت مصر والولايات المتحدة اليوم اتفاقية بقيمة 13.8 مليون دولار للإسهام في بناء قدرات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.



وأضاف بيان صجفي وزعته السفارة علي البيان اليوم أن هذه الاتفاقية تعكس دعم الشعب الأمريكي لأولويات الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي، بما يتوافق مع الخطة المصرية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.



وقد صرّحت شيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر قائلة: "دعماً للرؤية الإستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصح، ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات فنية مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة.".



وأضافت أن ذلك الاتفاق سيدعم الشركة القابضة وشركاتها التابعة على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي واستمرار تقديم الخدمات الضرورية لضمان صحة وسلامة الأسر المصرية.



جدير بالذكر أن برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والتي تخطت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1979، تهدف إلى دعم خدمات الصحة والتعليم والتوظيف المقدمة للشعب المصري.

