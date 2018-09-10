1.4 مليار دولار صادرات مصر من الذهب خلال 9 أشهر

الذهب 1



سيد بدر



سجلت صادرات مصر من الذهب نحو 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018 مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.



ووفقًا لتقرير البنك المركزي فإن الدول العربية استحوذت على معظم صادرات الذهب خلال الفترة المذكورة بقيمة 684 مليون دولار بنسبة 49.1%.



وجاء في المرتبة الثانية دول أخرى مستحوذة على صادرات بقيمة 480.3 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 144.5 مليون دولار، ودول الاتحاد الأوروبي بقيمة 76.6 مليون دولار، ثم الدول الآسيوية بقيمة 9.4 مليون دولار.



وسجلت إجمالى الصادرات المصرية خلال الفترة من يوليو إلى مارس للعام المالي 17/2018 نحو 18.810 مليار دولارمقابل نحو 15.994 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق عليه.

