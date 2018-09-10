EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
1.4 مليار دولار صادرات مصر من الذهب خلال 9 أشهر
الإثنين 10 سبتمبر 2018 04:02 م
الذهب 1
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب اليوم
إيران تسمح لمكاتب الصرافة باستيراد العملات الأجنبية والذهب
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد جنيهين
الذهب 1
سيد بدر
سجلت صادرات مصر من الذهب نحو 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018 مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
ووفقًا لتقرير البنك المركزي فإن الدول العربية استحوذت على معظم صادرات الذهب خلال الفترة المذكورة بقيمة 684 مليون دولار بنسبة 49.1%.
وجاء في المرتبة الثانية دول أخرى مستحوذة على صادرات بقيمة 480.3 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 144.5 مليون دولار، ودول الاتحاد الأوروبي بقيمة 76.6 مليون دولار، ثم الدول الآسيوية بقيمة 9.4 مليون دولار.
وسجلت إجمالى الصادرات المصرية خلال الفترة من يوليو إلى مارس للعام المالي 17/2018 نحو 18.810 مليار دولارمقابل نحو 15.994 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق عليه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا