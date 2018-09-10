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بورصة وشركات
مؤشر داموكليس: 7 أسواق ناشئة معرضة لأزمة عملة منها مصر وتركيا
الإثنين 10 سبتمبر 2018 03:41 م
مصر وتركيا
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مصر وتركيا
خالد بدر الدين
أعلنت مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية للخدمات البنكية والمالية، أن هناك سبع أسواق ناشئة معرضة لمخاطر أزمة أسعار الصرف الأجنبى تبعا لمؤشر داموكليس وسط تزايد المخاوف من هبوط أسعار العملات الأجنبية والأسهم فى العديد من الأسواق الناشئة فى الأسابيع الماضية.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن الأسواق الناشئة السبع التى تقترب من أزمة أسعار عملاتها مقابل العملات الأجنبية بسبب المخاوف من انتقال العدوى من انهيار عملة تركيا وعملة الأرجنتين تضم سريلانكا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وباكستان ومصر وتركيا وأوكرانيا.
واعتمدت مؤسسة نومورا فى تقريرها عن أزمة العملات فى هذه الدول السبع على مؤشر داموكليس الذى تقيم به مخاطر أزمات أسعار الصرف الأجنبى فى 30 سوقا ناشئة خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
ويبين داموكليس الذى تستخدمه مؤسسة نومورا، أن من يتجاوز 100 نقطة يقترب من الوقوع فى أزمة عملة، بينما الدولة التى تصل إلى 150 نقطة فهذا يعنى أن أزمة عملتها يمكن أن تقع فى أى لحظة.
ومن الغريب أن خمس دول من هذه الأسواق الناشئة تعانى من أزمة فعلية فى عملاتها أو تنفذ برنامج صندوق النقد الدولى، بينما الدولتان الباقيتان وهما جنوب أفريقيا وباكستان تعانيان من انخفاض عملة كل منهما أيضا.
وطلبت حكومة الأرجنتين هذا الأسبوع من صندوق النقد الدولى التعجيل بمنحها تمويلا سريعا لمساعدتها فى منع انهيار عملتها لأن مؤشر داموكليس لعملتها تجاوز 140 نقطة ولكن سبقتها سريلانكا التى وصلت إلىى 175 نقطة وجنوب أفريقيا عند 143 نقطة وباكستان 136 نقطة ولكن مصر عند 111 نقطة فقط وتركيا 104 نقطة وأوكرانيا بلغت 100 نقطة.
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