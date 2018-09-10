الإسكندرية تطرح كبائن ستانلى للمزايدة العلنية 20 سبتمبر



مها يونس



قررت محافظة الإسكندرية طرح عدد من كبائن شاطئ ستانلي بنطاق حي شرق في مزايدة علنية، بجلسة 20 سبتمبر الحالى، بقيمة تأمين مؤقت 2000 جنيه، ومائتى جنيه قيمة كراسة الشروط، وذلك بمدة استغلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الموقع للمُتقدم.



ووفقاً لإدارة العقود والمشريات بديوان عام محافظة الإسكندرية، يُسدَد التأمين المؤقت من خلال شيك مُعتمد أو مصرفي أو بخطاب ضمان ابتدائى سارى المفعول لمدة أربعة أشهر غير مقترن بأي قيد شرط أو تحفظ، في حين أن الإجراءات تتم وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لعام 1998 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لعام 1998 وتعديلاتها.



وكانت قد وافقت محافظة الإسكندرية خلال يونيو الماضي، على تأجير نسبة 15% من إجمالي عدد الكبائن بشاطئ ستانلي والمُخصصة للجهات الحكومية بالسعر الأساسي لأخر طرح، والذي تم بتاريخ العاشر من أكتوبر عام 2017، وذلك بالإضافة إلى زيادة نسبة 10% سنوياً.



كما تُحصل مبلغ قيمته نحو 1200 جنيه، وذلك لتأجير الكابينة، نظراً لاستهلاك الكهرباء والخدمات المُقدمة والصيانة الدورية، على أن يكون التخصيص لمدة 3 سنوات بحداً أقصى، وتجدد بعد تلك المدة، وكان من المقرر قيام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون المالية، اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح باقي الكبائن.



وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية قد أنهت تطوير كبائن ستانلي البالغة 430 كابينة عن طريق الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، من خلال ترميم جزئي لعدد منها وترميم كلي لباقي الكبائن، مع الحفاظ على التراث القديم، خلال الموسم الصيفي الماضي، وكانت الكبائن تعاني من طول فترة إنعدام الصيانة لها، مما أدى الى تآكل المنشآت، الأمر الذى مَثل خطورة على أرواح المستأجرين.