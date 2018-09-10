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نقل وملاحة
وكيل توماس كوك يستهدف زيادة السائحين لمصر 30-35%
الإثنين 10 سبتمبر 2018 03:21 م
توماس كوك
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توماس كوك
خالد بدر الدين:
أعلن مودي الشاعر الرئيس التنفيذي لشركة سكاي ماكس هوليدايز، وكيل توماس كوك البريطانية في مصر اليوم الإثنين، إن شركته تستهدف زيادة عدد سائحيها الوافدين إلى مصر بنسبة تتراوح بين 30 - 35 % هذا العام، بعد أن جذبت "سكاي ماكس" حوالى 350 ألف سائح إلى مصر في عام 2017 من الأسواق الأوروبية.
وأكد الشاعر - في مقابلة مع وكالة رويترز عبر الهاتف - أن مؤشرات الحجوزات خلال موسم الشتاء المقبل من مختلف الأسواق جيدة للغاية و المؤشرات المبدئية لعام 2019 تشير إلى أننا سنحقق زيادة قد تصل إلى 25 % على الأقل في عدد السائحين الوافدين من خلالنا.
وأضاف أن السوق المصرية مهمة جدا لتوماس كوك. الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بحادث وفاة السائحين البريطانيين، وأنه رغم وفاة سائحين بريطانيين خلال الشهر الماضي بأحد فنادق الغردقة... لا تزال شركة توماس كوك تسوّق بقوة لمختلف الفنادق المصرية، ولدينا معدلات نمو كبيرة من السوق الألمانية والتشيكية تزيد عن 55 % خلال الفترة الأخيرة، بجانب معدلات نمو واعدة من أسواق بولندا وسلوفينيا وجورجيا وصربيا.
وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، وأدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.
وذكرت أن شركة سكاي ماكس هوليدايز هى إحدى الشركات التابعة لمجموعة بلوسكاي للسياحة التي تملك أكثر من 20 فندقا في مناطق سياحية متفرقة في الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة، وقفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنحو 77 % في النصف الأول من هذا العام لترتفع إلى 4.781 مليار دولار، بينما زادت أعداد السائحين 41 % لتصل إلى 5.061 مليون سائح، و لكنه تضرر بشدة بسبب سنوات الاضطراب السياسي عقب انتفاضة 2011 وبعض أعمال العنف المسلح.
السياحة
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