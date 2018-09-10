للمرة الثانية.. مصر تلغي عطاءي سندات بعد طلب عوائد مرتفعة

البنك المركزي المصري

رويترز:



أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.4 مليون دولار)، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.



وتلك هي المرة الثانية على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاءات للسندات بسبب طلب عوائد تراها مصر ”خارج الحدود المنطقية“ حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات الأسبوع الماضي.



وقال مصرفيان، شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد تتراوح بين 18.40 و18.60 بالمئة.



ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث الأسبوع الماضي، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي السندات في عطاء خاص.



وقالت وزارة المالية في بيان صحفي الأسبوع الماضي، عند إلغاء عطاءي سندات أن أسعار العائد المطلوبة حينها "لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة".



تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.



وقال مصرفي طالبا عدم نشر اسمه، منطقي جدا ما تفعله الحكومة من إلغاء العطاءات بسبب العوائد المرتفعة، كيف يمكن للحكومة أن تشتري بتلك الأسعار لمدة عشر سنوات؟، نريد تقليص عجز الموازنة وليس زيادته، الأفضل أن يتم التركيز على أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة.



وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.



وأضاف المصرفي أن الرسالة واضحة جدا من وزارة المالية والبنك المركزي ولن نشتري بتلك الأرقام، ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالمركزي للحصول على تعقيب.