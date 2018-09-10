النواب: ندعم قبرص فى استغلال مواردها بالبحر المتوسط

علي عبد العال البرلمان

ياسمين فواز:



أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تقديم الدعم الكامل لموقف الدولة القبرصية فى دفاعها عن أراضيها واستقلالها وتوحيد الجزر وأيضا دعم الموقف القبرصي فى استنكار أي تدخل أجنبي فى شئونها وبالأخص من الجانب التركي، وأيضا دعم الموقف القبرصي فى توحيد الجزيرة طبقًا لقرار الأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم عقب لقاء الدكتور على عبد العال ونظيره القبرصي ديميتريس سيلوريس رئيس البرلمان القبرصي.



وقال الدكتور عبد العال إن اللقاء الذي جمعه برئيس البرلمان القبرصي كان فرصة عظيمة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين التى تجمعهم قوائم حضارية وإنسانية وحوض البحر الأبيض المتوسط الذي نسعى إلى تحويله حوضا للمحبة، مضيفا أننا كبرلمانيين ممثلين لشعوب البلدين المصري والقبرصي نعمل على انتقال الحكومة إلى مزيد من التعاون العملى بين البلدين. وأضاف أنه تم الاتفاق على تعزيز العلاقات المصرية القبرصية وتطويرها إلى ما يفيد البلدين خلال الفترة القادمة.



وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تقديم الدعم الكامل للموقف القبرصي فى حقها فى استغلال مواردها الطبيعية بالبحر الأبيض المتوسط وأيضا دعم الموقف القبرصي فى توحيد الجزيرة واستنكار أي تدخل أجنبي وبالأخص من الجانب التركي ودعم الموقف القبرصي فى توحيد الجزيرة طبقا لقرار الأمم المتحدة.



وأوضح عبد العال أنه تم الاتفاق أيضًا بين الجانبين على مواصلة الحديث حول توحيد التبادل الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وأيضا مواصلة الدعم لكل القضايا التى تخص البلدين والتواصل بين البرلمانيين القبرصي والمصرى وعرض القضية القبرصية أمام المحافل البرلمانية مثل جمعية البحر الأبيض المتوسط والبرلمان الدولى.



وقال رئيس البرلمان القبرصي ديميتريس سيلوريس شكره الكامل للموقف المصري الثابت المؤيد للقضية القبرصية والمعارضة الدائمة ضد التدخل فى شئون قبرص الداخلية، وأيضا موقف مصر المؤيد لحق قبرص فى استغلال مواردها والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالبحر الأـبيض المتوسط وأيضا معارضة المحاولات التركية المستميته فى وضع العراقيل أمام المصلحة القبرصية.