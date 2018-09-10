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بورصة وشركات
مبيعات المصريين تقود البورصة للهبوط بمنتصف التعاملات
الإثنين 10 سبتمبر 2018 02:50 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عز الدين:
واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للمصريين.
وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.66% عند 15636 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.38% عند 748 نقطة حتى الواحدة ظهرا.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 325 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب، و الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات34 مليون جنيه و 4 ملايين ومليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنية للشراء بصافى قيم تداولات 23 مليون جنيه و 8 ملايين جنيه و 7.5 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 34 سهما من إجمالى 162 سهما متداولا، بينما هبط 87 سهما وبقى 41 دون تغير.
البورصة المصرية
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