مبيعات المصريين تقود البورصة للهبوط بمنتصف التعاملات

البورصة المصرية

رجب عز الدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.66% عند 15636 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.38% عند 748 نقطة حتى الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 325 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب، و الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات34 مليون جنيه و 4 ملايين ومليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنية للشراء بصافى قيم تداولات 23 مليون جنيه و 8 ملايين جنيه و 7.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 34 سهما من إجمالى 162 سهما متداولا، بينما هبط 87 سهما وبقى 41 دون تغير.



