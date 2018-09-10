هواوي تتعاون مع دويسبورج لتحويلها لمدينة ذكية

شركة هواوي الصينية

المال ـ خاص:



أعلنت شركة هواوي العالمية عن زيارة قام بها محافظ مدينة دويسبورج ووفد حكومي يضم 19 شخصًا إلى مقر شركة هواوي في مدينة شنجن بالصين بهدف تعميق التعاون لتطوير مدينة دويسبورج وتحويلها إلى مدينة ذكية.



ومن المقرر أن يركز التعاون على تحويل مدينة دويسبورج من مدينة صناعية تقليدية إلى مدينة ذكية قائمة على الخدمات من خلال الحكومة الذكية، والخدمات اللوجستية للموانئ الذكية ، والتعليم الذكي ، والبنية التحتية الذكية وتكنولوجيا الجيل الخامس والنطاق العريض والبيوت الذكية وحلول إنترنت الأشياء الحضرية.



في يناير 2018 ، وقعت دويسبورج وهواوي مذكرة تفاهم مشتركة ، واعلنتا عن العمل معًا لبناء مدينة رقمية قياسية ، حيث ستكون البنية التحتية للحكومة الإلكترونية مدفوعة بالحوسبة السحابية ، وشبكة نظامها العصبي للمدينة الذكية ستكون شبكة إنترنت الأشياء مدعمة بتكنولوجيا الجيل الخامس وتقنيات الاتصال الأخرى ، وخلال معرض CEBIT الذي عقد في ألمانيا في يونيو 2018 ، وقعت شركة هواوي وشركة Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) إتفاق إطاري حول "سحابة Rhine" – وهو اسم العلامة التجارية لمدينة ذكية ونظام سحابة الخدمة العامة - وخدمات المدينة الذكية، مما يتيح دويسبورج للتحرك نحو هدفها المتمثل في أن تصبح مدينة ذكية.



وخلال زيارتهما إلى مدينة شنجن، تم دعوة وفد حكومة دويسبورج للقيام بجولة في قاعة معرض هواوي داخل مقرها. تتضمن القاعة عروض تطبيقات المدن الذكية وحلول إنترنت الأشياء وشبكات مراكز البيانات السحابية ، وستوضح كيف يمكن لهذه الحلول أن تساعد دويسبورج في تحقيق رؤيتها لتسريع التحول الإجتماعي والاقتصادي. كما زار الوفد مركز القيادة في منطقة لونج جانج في شنجن ، والتي ساعدت هواوي في بنائها ، لتجربة تطبيقات إدارة المدن الذكية الواقعية ، مثل تعيين الحوادث والتعاون في حالات الطوارئ بين الوكالات ومراقبة المخاطر ومشاركة البيانات ، ودعم اتخاذ القرار وفحص الجودة وتصور البيانات.



إضافة إلى ذلك، زار الوفد مراكز الخبرة التي يديرها شركاؤنا في هواوي - شركة الطائرات بدون طيار الذكية EHang وشركة BYD. وقام الوفد بتجربة مركبة EHang الذاتية للركاب ، وهي عبارة عن سيارة الجيل القادم التي تعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس، بالإضافة إلى SkyRail ، أحدث ما حققته شركة BYD في النقل بالسكك الحديدية.



في المستقبل ستزود شركة هواوي وشركائها شركة دويسبورغ بخبرات وحلول رائدة في تقنية LTE 5G وشبكات النطاق العريض اللاسلكية. وهذا سيعزز بشكل كبير تطوير دويسبورج في مجالات مثل السيارات ذاتية القيادة ، والخدمات اللوجستية الذكية، وصناعة 4.0.



قال سورين لينك، محافظ مدينة دويسبورج: "يسعدنا العمل مع شركة هواوي لتحويل مدينة دويسبورج إلى مدينة ذكية، لقد كان لدينا الكثير من المشروعات المثيرة خلال فترة العمل مع شركة هواوي التي الهمتنا في عملنا، إن دويسبورغ لديها بالفعل علاقة وثيقة مع الصين. ومن خلال التعاون مع شركة هواوي ، تصبح هذه الشراكة مع الصين أكثر قوة".



ومن جانبه قال يو دونج ، رئيس قسم التسويق والحلول الصناعية في شركة هواوي :"إن هذا التعاون هو تعاون مستقبلي طويل الأجل بين هواوي ودويسبورج حيث توفر هواوي تكنولوجيات أساسية متقاربة ومبتكرة ومفتوحة وموثوقة لازمة لبناء مدن ذكية ، فضلاً عن خبرتها الثرية في البناء وقدرات التنفيذ المحلية التي تم تطبيقها في أكثر من 120 مدينة حول العالم. ونحن نسعي جاهدين لتحويل مدينة دويسبورج إلى مدينة مرجعية رقمية ومبتكرة في أوروبا الغربية ، لتحسين جودة الحياة الحضرية ، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين والشركات والمستثمرين، كما نهدف أيضًا إلى تحويل دويسبورج إلى نظام إيكولوجي جديد ومفتوح للمدن الذكية للمستثمرين والموردين والشركاء العالميين.