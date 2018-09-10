إريكسون تعزز حلول النقل المتكاملة لتقنية الجيل الخامس‎

إريكسون

المال ـ حاص:



أعلنت إريكسون (المسجلة في ناسداك إريك) عن تعزيز حلولها المتكاملة للنقل، مع فرض حالات استخدام تقنية الجيل الخامس متطلبات أكثر صرامة على الشبكات، وذلك إنطلاقاً من خبرتها الراديوية وإضافة تقنيات النقل الأفضل في فئتها من جونيبر نتوركس وإي سي آي تيليكوم.



وقد باتت المواءمة بين الطبقات الراديوية والطبقة الأساسية والنقل في الشبكة أكثر أهمية من ذي قبل، وذلك بهدف تلبية متطلبات حالات استخدام الجيل الخامس مثل النطاق العريض المتنقل المتحرك والاتصال اللاسلكي الثابت واتصالات إنترنت الأشياء الضخمة والحاسمة ويحتاج النقل في هذه البيئة إلى مواكبة التطور الراديوي والهندسي السريع في شبكات تقنية الجيل الخامس.



نظرًا لتركيزها على عمليات النقل بين الوظائف الراديوية والوظائف الأساسية، توفر اريكسون محافظ النقل المخصصة للوصلات الخلفية والأمامية وتكتسب حلول النقل لتقنيات الجيل الخامس والرابع زخما قويا مع مزودي الخدمة، كما أن الجهاز الرائد المتنقل الخاص بإريكسون روتر 6000 - يعمل على تمكين ما يقرب من 60 مشغل ويستخدم أكثر من 110 مشغِّل أيضًا تقنية المايكرويف المجهزة بذاكرة تقنية الجيل الخامس من أريكسون، وهي حلول MINI-LINK.



وبهدف تعزيز محفظة النقل من الجيل الخامس، تعمل إريكسون الآن على توسيع شراكتها مع جونيبر نتوركس. سيتم تزويد منتجات روتر 6000 من اريكسون بالحلول الأساسية والثانوية من جونيبر، مما يوفر اتصالاً سهلا من موقع الخلايا الراديوية، مما يضمن بالتالي الأداء والجودة وسهولة الاستخدام لنظام تقنية الجيل الخامس.



كما ستشكل منتجات أمان جونيبر جزءًا من حل اريكسون لتأمين شبكات الجوال لعملائها كجزء من نهجها المتكامل لتأمين شبكات تقنية الجيل الخامس الحالية والجديدة.



وتستكمل شركة اريكسون أيضًا عروض النقل الضوئي الخاصة بها لمترو بشراكة جديدة مع إي سي آي ، المزود العالمي لحلول الشبكات المرنة، حيث ستتمكن اريكسون من تقديم حلول النقل الضوئي المعززة حديثاً لمزودي الخدمة، بالإضافة إلى عملاء البنية التحتية الحيوية.



وتعليقاً على التعاون قال فريدريك يجلينج ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشبكات في إريكسون : "إن خبرتنا ومعرفتنا الراديوية في هندسة الشبكات وتطبيقات المستخدم النهائي وووضع المقاييس تضعنا في موقع ممتاز لفهم متطلبات تقنية الجيل الخامس في قطاع النقل. من خلال الجمع بين محفظة النقل الرائدة مع شركائنا الأفضل في فئتهم، سنعزز عروض النقل لدينا ونبني أسس شبكات النقل من الجيل التالي التي تفيد عملائنا."



تتوافق حلول النقل من جونيبر و إي سي آي بشكل كامل مع محفظة النقل الخاصة بشركة اريكسون وسيتم إدارتها بواسطة حلول إريكسون للإدارة والتنظيم، وهذا من شأنه تبسيط الإدارة الشاملة والتحكم في الجيل الخامس عبر الشبكات الراديوية والأساسية وشبكات النقل.



كما سيوفر حل الإدارة والتنظيم تحكمًا مدمجًا بالشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) لكل من اريكسون وجونيبر وإي سي آي، ما يتيح التحكم التلقائي في الشبكة لتطبيقات مثل تشريح الشبكات وتحسين حركة المرور لضمان أفضل تجربة ممكنة للمستخدم.



كما أعلنت شركة إريكسون اليوم عن إطلاق حلول نقل جديدة تتكيف لإنشاء حل متكامل وشامل لستريت ماكرو بهدف نشر تقنية الجيل الخامس الراديوية.



وعلقت هايدي آدامز ، كبيرة مديري الأبحاث في آي إتش إس ماركيت، قائلة :" تعتبر البنية التحتية للنقل أمر بالغ الأهمية لضمان الأداء وتنفيذ الوعود المتمثلة بتقديم خدمات الجيل الخامس الجديدة من خلال تكامل حلول النقل بالمايكرويف وحلول الملكية الفكرية مع النقل البصري ومنصات الأمان، سيكون موقع اريكسون ممتازاً لتقديم حلول نقل متكاملة تتماشى مع احتياجات تقنية الجيل الخامس الراديوية و شبكات المحمول الأساسية. "



أما مانوج ليلانيفاس، كبير مسؤولي المنتجات في جونيبر نيتووركس فعلق قائلاً :"من المتوقع أن تمثل تقنية الجيل الخامس التجارية ما يقرب من ربع حركة الشبكة العالمية في السنوات الخمس القادمة ومن خلال الجمع بين كلا الشركتين لتقنية الشبكات الرائدة في القطاع، ستتمكن كل من جونيبر واريكسون من الاستفادة بشكل أكبر من فرص السوق العالمية الهائلة أمامنا ومساعدة عملائنا على تبسيط عملية انتقالهم إلى شبكات تقنية الجيل الخامس التشغيلية بشكل كامل " .



فيما قال داريل إدواردز، الرئيس التنفيذي ورئيس إي سي آي : "تتغير خدمات وشبكات الاتصالات بشكل أسرع من أي وقت مضى مع الوظائف والمطالب الجديدة التي سببتها تقنية الجيل الخامس، حيث تم تصميم حلول الشبكة المفتوحة والمرنة من إي سي آي لهذه التغييرات وإتمام عروض اريكسون بشكل مثالي. ستمكّن هذه الشراكة كلا الطرفين من التعامل مع قاعدة عملاء متزايدة من خلال عرض أكثر تنافسية وشمولية.