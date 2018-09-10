المصرف المتحد وأفريكسيم بنك يقدمان حزمة تمويلية للمصدرين المصريين

المصرف المتحد

سيد بدر:



أعلن المصرف المتحد والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عن حزمة من البرامج التمويلية والتأمينية ضد مخاطر عدم السداد وخدمات بنكية رقمية للمصدرين.



ويقوم المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لجموع المصدرين المصريين سواء السابق لعملية التصدير أو اللاحق علي الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل.



ويقوم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في 50 دولة أفريقية يمثلون مجموعة من البنوك الإفريقية المعتمدة لديه.



كما يقدم المصرف المتحد بتقديم باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 شهور الي 7 سنوات، فضلا عن تقديم التمويل اللازم لتنفيذ عمليات المقاولات التي تقوم بها الشركات المصرية في السوق الافريقي.



والتي تشملها خدمة لضمان التي يقدمها البنك الافريقي للتصدير والاستيراد. هذا بالاضافة الي قيام المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لعمليات التصدير المباشر بدون ضمانات بنكية, وذلك بالدول الافريقية والكيانات الاقتصادية الافريقية التي يشملها البنك الافريقي للتصدير والاستيراد.



وتعقيبا علي حزمة البرامج الداعمة للصادرات المصرية بالأسوق الإفريقية, يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – ان مصر تلعب دورا محوريا في حركة التجارة بالقارة الافريقية.



وذلك بشكل مباشر من خلال عملية التصدير للسلع والخدمات المصرية للاسواق الافريقية او من خلال الاستثمارات المباشرة المصرية ونقل الخبرات البشرية والتكنولوجية الحديثة. وايضا بشكل غير مباشر من خلال عبور السلع والخدمات الاجنبية عبر المنافذ والاراضي المصرية.



وأشار القاضي إلى أن حجم الصادرات المصرية لقارة افريقيا وفقا للمؤشرات حققت نمو وزيادة بلغت حوالي 1.6 مليار دولار عام 2017 . وهذا حجم متواضع قياسا مع الامكانيات التصديرية لمصر. فالاسواق الافريقية مازالت لديها قدرة كبيرة علي استيعاب المنتجات المصرية. وذلك راجع الي المميزات التنافسية العالية التي تمتلكها المنتجات المصرية بهذه الاسواق.



وعن كيفية تنمية الصادرات المصرية للأسواق الافريقية, أشار اشرف القاضي ان تنمية الصادرات المصرية للاسواق الافريقية لابد ان تعتمد علي الشراكة وتكامل النشاط الاقتصادي بين الدول والحكومات الافريقية. مؤكدا علي ضرورة الاستفادة من التجمعات والتكتلات الاقتصادية الافريقية باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لتعزيز العمل الافريقي المشترك، في ضوء ما تتمتع به الصادرات المصرية من اعفاءات جمركية في العديد من الاسواق الافريقية. فضلا عن العمل علي حصر ومعالجة المعوقات التصديرية.



وذلك من خلال دراسة دقيقة لتحديد المنتجات والخدمات التصديرية ذات المميزات النسبية والمستهدفة من قبل الاسواق الافريقية والعوامل التي تعوق زيادة الصادرات المصرية هناك.



وأعرب القاضي أن الصناعة المصرية والنشاط التصديري شهدا تطوات كبيرة ونمو خلال السنوات الماضية في ظل استراتيجية وجهود الدولة واجهزتها لتحسين جودة المنتج المصري وزيادة الانتاج وتوفير بيئة عمل وانهاء اجراءات الحصول علي التراخيص اللازمة مما ساهم في زيادة الصادرات المصرية.



واشار اشرف القاضي ان الحلول التكنولويجة الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد لجموع المصدرين المصريين تعد اداة فعالة لتعزيز النشاط التجاري بين الدول خاصة الدول الافريقية. فقد اثبتت الدراسات ان الدول الافريقية تتمتع ببنية تكنولوجية مصرفية عالية مما اهل بعض الدول الافريقية من التوسع في تحقيق الشمول المالي والحد من الفقر وتحقيق الاهداف التنموية.



وفي سياق متصل, يقدم المصرف المتحد منظومة متكاملة للخدمات البنكية الرقمية تحت اسم " بنكك علي الخط" للمصدرين المصريين, تمكنهم من متابعة اعمال التصدير والنشاط التجاري لهم واجراء كافة معاملاتهم المصرفية بدون عناء الذهاب لفروع المصرف ال54 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية, في اي مكان, وفي ثوان معدودة.



وتعمل منظومة "بنكك علي الخط" على مدار الساعة, سبعة ايام في الاسبوع, بأعلي كفاءة وتقنية عالمية وتقدم منتجات مثل : الانترنت البنكي للافراد والشركات والموبيل البنكي المحفظة الرقمية.



كذلك خدمات ماكينات الصراف الآلي والتي تقدم حلول متعددة ومتطورة منها للعملاء منها امكانية الاستعلام عن الجدارة الائتمانية اللحظية. كذلك امكانية استبدال العملة بسعر السوق المعلن، فضلا عن خدمات السداد لفواتير التليفون الارضي والمحمول. بالاضافة إلى العديد من الخدمات الاخري.