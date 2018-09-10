مباشر : أرباح الشركات الشقيقة تدعم ربحية القاهرة للإسكان

مباشر لتداول الاوراق المالية

أسماء السيد:



أرجعت بحوث "مباشر" تضاعف أرباح شركة "القاهرة للإسكان والتعمير" عدة مرات خلال النصف اﻷول من العام الجاري، إلى عدة عوامل أولها ارتفاع ربحيتها من الشركات الشقيقة، إضافة إلي ارتفاع الإيرادات بشكل جيد نتيجة زيادة مبيعات الإسكان والتنمية .



وأوضحت "مباشر" في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، أن الربع الثاني من العام له "نصيب الأسد" .



وتمكنت الشركة من مضاعفة أرباحها عدة مرات خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 257.6 مليون جنيه، مقارنة بـ 59 خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة تطور 335%، كما حققت نتائج أعمال مستقلة بقيمة 205.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 12.8 مليون جنيه .

