بنك عمان العربي يختار تريند مايكرو شريكاً لحفظ أمنه الرقمي

أمن المعلومات 141

المال خاص:



أعلنت تريند مايكرو، الثانية للحلول الأمنية اليوم الإثنين عن التعاقد مع "بنك عمان العربي" بهدف إلى الحفاظ على أمنه الرقمي.



وفي إطار سعيه نحو تجزئة نقاط الشبكة الطرفية، وقع اختيار البنك على الشركة المعروفة في توفير خططٍ فعالة وكفيلة بالتعافي من الآثار السلبية لأية مشاكل أو كوارثٍ متعلقة بالأمن السيبراني، وذلك مع الحفاظ على ذات المستويات من الراحة والسلاسة وتعزيز مستويات الأمن والحماية.



وتجدر الإشارة إلى أنّ البنك قد تأسّس عام 1984 ليصبح اليوم من أكبر البنوك في سلطنة عُمان، ويضم 65 فرعا ومكتبا تمثيليا وأكثر من 148 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء السلطنة.



وقال مصطفى سرور، رئيس تكنولوجيا المعلومات في "بنك عمان العربي": "بينما نواصل سعينا نحو توسيع أعمالنا، فإنّنا نولي أهمية كبيرة للاستثمار في أفضل ممارسات الأمان للبنى التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. وكنا بحاجة حل أمني يتسم بالمرونة الكافية للاندماج في المشهد الحالي لوضع البنك ومساعدتنا على التطور وحماية منصاتنا الرقمية في الوقت ذاته. لذا وقع اختيارنا على ’تريند مايكرو‘ كشريك مثالي للحلول الأمنية".



واضاف ..يواجه "بنك عمان العربي" هجمات إلكترونية خفية مصممة خصيصاً لاختراق الدفاعات المعيارية واستثمار معلومات الملكية الفكرية والعملاء أو تشفير البيانات الأساسية للحصول على فدية مقابل فكها. وبالتالي، كانت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المتطورة في البنك بحاجة إلى حل أمني سريع وحديث قابل للتطور بسهولة وقادر على تلبية المتطلبات الأمنية المستمرة.



وبدوره، قال بلال بيك المدير الفني لشركة ’تريند مايكرو‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تساعد ’تريند مايكرو‘ الشركات على تبني تكنولوجيا الأمن السيبراني بأمان. حيث يشكل النموذج الأمني متعدد الطبقات خياراً مثالياً لمساعدة المؤسسات المالية مثل ’بنك عمان العربي‘. ويبقى محصناً ضد العدد الكبير من التهديدات التي تستهدف البنك على أساس يومي".