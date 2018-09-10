الإسكندرية تستعد للسيول والنوات وقنصوة يطبق نماذج للمحاكاة

أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات وسيول في قطر

المال ـ خاص:



أوضح الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على تطبيق عدة نماذج محاكاه مفاجأة خلال هذه الأيام، استعدادا للنوات الشديدة وموسم الأمطار القادم ، مؤكدا على ضرورة اختبار جاهزية كافة الأنفاق والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة علي مستوي اﻹسكندرية من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها علي الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة.



وشهد قنصوة فجر اليوم تطبيق نموذج المحاكاه للمرة الثانية بعد تطبيقه في المرة الأولى بالمناطق الساخنة بحي منتزه اول، لاختبار أداء وكفاءة الطلمبات بنفق المندرة و أمام الشيراتون وأمام فندق الوردة البيضاء ومتابعة سرعة تصريف المياه بها، ويشمل نفق المندرة على عدد ٣ طلمبات قدرة الواحدة ٨٠ لتر/ ثانية، كما تشتمل المنطقة أمام الشيراتون على عدد ٢ طلمبة، قدرة الطلمبة الواحدة ٣٠ لتر/ ثانية لضخ مياه الأمطار من المنطقة أمام الشيراتون وحتى البحر، كما توجه إلى المنطقة أمام فندق وردة بالعصافرة حيث تشتمل المنطقة على ٢ طلمبة قدرة الواحدة ٤٠ لتر/ الثانية، وتم التأكد من جاهزية وكفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية المتواجدة في الأنفاق التي تم المرور عليها وتجريبها، والتأكد من توافر السولار الاحتياطي لها حيث تعتبر الاماكن الثلاثة من مناطق تجمع مياه الأمطار خلال موسم الشتاء .



وشدد المحافظ على جميع المسئولين وخاصة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بضرور مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافطة وعمل الصيانة اللازمة لها ، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، علاوة على التنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها ، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري، كما استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين من أهالي الحي ومطالبهم كما توجه المحافظ إلى منطقة الحرمين لتفقد الصرف الصحي بها والاستماع إلى شكاوى أهالي المنطقة.