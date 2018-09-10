أوراسكوم توقع اتفاقية مع شركة بولندية لتسيير رحلات سياحية لطابا

أوراسكوم القابضة للتنمية - AG 66

رجب عز الدين:



أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن توقيع إحدى شركاتها التابعة اتفاقية مع إحدى شركات السياحة لتيسير رحلات أسبوعية إلى منطقة طابا بسيناء .



وقالت الشركة - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين - إن شركة طابا هايتس وقعت اتفاقية مع شركة "itaka" البولندية للسياحة لتسيير رحلات أسبوعية منتظمة لتعزيز تدفق السياح إلى طابا هايتس .



وأضافت الشركة أن هذه الاتفاقية تتضمن تسيير طائرتين أسبوعيا كل أربعاء "ذهاب وعودة" إلى مطار طابا الدولى، ومن المقرر أن تبدأ الطائرات رحلتها من 7 نوفمبر المقبل وحتى 1 مايو 2019 وعلى متنها سياح من بولندا وليتوانيا .



كما تخطط شركة "itaka" لتسيير طائرتين إضافيتين من التشيك خلال 2019 مما يؤدى إلى زيادة حصتها فى إجمالى إشغال عدد الليالى الفندقية فى طابا هايتس إلى 45 ألف ليلة فندقية.



