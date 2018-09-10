السلع التموينية: شراء 40 ألف طن زيت صويا وعباد الشمس

السلع الغذائية

خالد بدر الدين:



أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الإثنين إنها تسعى لشراء 30 ألف طن من زيت الصويا و10 آلاف طن من زيت عباد الشمس في مناقصة عالمية وإن آخر موعد لتقديم العروض في المناقصة هو يوم الخميس المقبل.



وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إن المناقصة تطلب وصول الزيوت النباتية في الفترة بين 16 و31 أكتوبر القادم.



وذكرت وكالة رويترز إن هيئة السلع التموينية تسعى لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا و10 آلاف طن من زيت عباد الشمس وستقبل الهيئة أيضا عروضا لما لا يقل عن 10 آلاف طن من زيت الصويا و5 آلاف طن من زيت عباد الشمس بالجنيه المصري.



وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت يوم 27 أغسطس الماضى أنها تسعى أيضا لشراء ما لا يقل عن 40 ألف طن زيوت نباتية عبارة عن زيت فول الصويا، وزيت عباد الشمس في مناقصة عالمية وأن وصول شحنات الزيت في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من أكتوبر القادم.