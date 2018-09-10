أوبو: لا ننوي مشاركة براءات اختراعنا مع المنافسين‎

دبي ـ محمود جمال:



وأكد آندي شي، أن شركته تمتلك 4 مراكز البحث والتطوير علي مستوي العالم، اثنان منها في اليابان وأمريكا.





وأضاف شي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الإثنين، أن الشركة لديها علاقات تعاون قوية مع جامعات دولية مثل جامعة ستفانورد، لافتا إلي أن السوق العالمية تشد منافسة بين العلامات التجارية في الهواتف الذكية.





وأوضح أن أوبو لا تنوي مشاركة براءات اختراعها في الوقت الراهن مع منافسين آخرين، وتسعي الشركة للانتشار الواسع خلال المرحلة المقبلة، والترويج لعلامتها التجارية.