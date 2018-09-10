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اقتصاد وأسواق
معدل التضخم السنوي يرتفع إلى 14.2% في أغسطس
الإثنين 10 سبتمبر 2018 01:35 م
الجهاز المركزي للمحاسبات
أخر الأخبار
الجهاز المركزي للمحاسبات
خالد بدر الدين:
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع من جديد ليصل إلى 14.2% خلال أغسطس مقارنة مع 13.5% في يوليو الماضى، ولكن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن على أساس شهري تراجع إلى 1.8% في أغسطس من 2.4% فى يوليو من العام الجارى.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري لوكالة رويترز، الأرقام أعلى قليلا من المتوقع، لكنها ما زالت تواكب رفع الشركات التدريجي لأسعار السلع وتتوقع أن يسير التضخم بشكل عرضي بين 12.5 % و14% حتى أول تعديلات جديدة على أسعار الطاقة “.
لكن رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس توقعت وصول التضخم إلى 13% بحلول نهاية العام، وإلى 1% أو أقل من ذلك على أساس شهري حيث ترى إن الارتفاع في أغسطس كان بسبب موسم العودة للمدارس وآثار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.
ورفعت الحكومة المصرية في يونيو الماضى أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم للمرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
ورفعت الحكومة أيضا فى الفترة الأخيرة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين مما المصريين، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، يعانون ويشكون من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وتقول فايزة محمد، وهي أرملة تعيش في القاهرة وتعول طفلين، لوكالة رويترز ”كل حاجة بقت نار والأسعار مولعة.. حتى الفاكهة مش عارفين نشتريها، أسعارها ضربت في السما (ارتفعت بشكل جنوني)“.
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