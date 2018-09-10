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طاقة
ارتفاع إيرادات التعاون للبترول إلى 42 مليار جنيه العام الماضي
الإثنين 10 سبتمبر 2018 01:03 م
طارق الملا 2
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طارق الملا 2
عمر سالم:
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية وزارة البترول تولى أهمية قصوى لتأمين امدادات الوقود للسوق المحلية من خلال تطوير وتحسين كفاءة نشاط تسويق المنتجات البترولية في السوق المصرية انطلاقا من كونه أحد أهم الأنشطة البترولية التى تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيراً إلى أن خطة العمل الحالية تأتى ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذى أصبحت نتائجه ملموسة فعليا على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية العامة لشركتى التعاون لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2017 /2018 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى.
وخلال الاجتماع شدد الملا على ضرورة الاستمرار في تطوير مستودعات شحن وتداول الوقود التابعة لشركات القطاع العام ورفع كفاءتها بما يساهم في تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تحديث آليات الرقابة على حركة التوزيع والتوسع في اقامة محطات ومنافذ الخدمة وتموين السيارات بالوقود لتحقيق الانتشار على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق السريعة.
كما شدد على أهمية استمرار توسع شركات بترول القطاع العام في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود بهدف تنويع أنشطتها وفتح مجالات عمل جديدة وخلق موارد إضافية.
ووجه بضرورة زيادة عدد المحطات التي تستخدم الطاقة الشمسية فى إطار خطط ترشيد استهلاك الطاقة ، كما وجه الشركات بالعمل على تطوير وزيادة المبيعات من الكيماويات خاصة انها متميزة عن المنتجات مثيلاتها في السوق .
وأشار المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول الى زيادة عدد المحطات التابعة لها إلى 1144 محطة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وارتفاع اجمالى إيرادات الشركة من تسويق المنتجات البترولية والخدمات الى 42 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالى الكميات المباعة بلغ حوالى 6ر9 مليون طن من المنتجات البترولية حيث بلغت حصتها من إجمالى السوق العام للمنتجات الرئيسية 32% ، وأنه تم تنفيذ خطة مبيعات كميات البنزين بأنواعه المختلفة ومن السولار والمازوت والزيوت فى السوق المحلى بالإضافة إلى تصدير كميات من الزيوت إلى دول بوروندى والسودان والأردن بكمية 106 طن كبداية للتوسع فى الانطلاق للسوق الخارجى .
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