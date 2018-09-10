العرفة للاستثمارات تحقق أرباحا بـ3 ملايين دولار خلال 6 شهور

البورصة المصرية

أسماء السيد:



تمكنت شركة "العرفة للاستثمارات والاستشارات" من الارتفاع بأرباحها خلال الـ6 شهور في الفترة منذ فبراير 2018 وحتى شهر يوليو لتسجل 3.2 مليون دولار أمريكي مقابل 2.4 دولار أمريكي خلال نفي الفترة المقارنة من العام السابق.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن إيرادات النشاط خلال تلك الفترة سجلت 118 مليون دولار مقارنة بـ 114 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2017 .