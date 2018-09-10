تابعة للسويس للأسمنت تبيع مصنعا لشركة إعمار للصناعات

الأسمنت

أسماء السيد:



وقعت شركة "أسمنت حلوان" إحدى الشركات التابعة لشركة "السويس للأسمنت" عقدًا مع شركة "إعمار للصناعات"، بهدف بيع مصنع الأسمنت الأبيض التابع للأولى والكائن بمحافظة المنيا.



وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين، أن البيع بيع تعزيز الهيكل المالي للشركة وإعادة الهيكلة، موضحةً أنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات أخرى بهذا الموضوع.

