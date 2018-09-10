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بورصة وشركات
اليوم.. بدء الاكتتاب فى أسهم القاهرة للتنمية العقارية
الإثنين 10 سبتمبر 2018 12:52 م
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
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القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
منى عبدالبارى
أعلنت البورصة المصرية، عن بدء الاكتتاب فى أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية فى السوق الثانوية بدءا من 10 حتى 25 سبتمبر الحالى.
ووفقا لتقرير المستشار المالي المستقل شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية، يبلغ متوسط القيمة العادلة لسهم شركة القاهرة 6.30 جنيه، حيث تبلغ القيمة العادلة للشركة بالكامل بلغ 3.499 مليار جنيه، موزعة على 547.790 مليون سهم.
وتعتزم الشركة طرح 207 ملايين سهم من أسهمها بنسبة 37.84% من إجمالي رأس المال، بهدف استغلال حصيلة الطرح في توسعات الشركة.
ووفقا لنشرة الطرح المنشورة عبر موقع البورصة المصرية اليوم يبلغ حجم شريحة الطرح العام 7% من عدد الأسهم المعروضة للبيع، بعدد 14.5 مليون سهم، فيما تبلغ شريحة الطرح الخاص 93% من عدد الأسهم المطروحة للبيع بواقع 192.7 مليون سهم.
وفيما يلى نشرة الطرح، وشروط الاكتتاب في أسهم الشركة:
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