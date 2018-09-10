سوق دوت كوم تفتتح مركز اللوجستيات في العاشر من رمضان‎

سوق .كوم

المال ـ خاص:



أعلن "سوق دوت كوم"، لخدمات التجاره الإلكترونية، اليوم عن افتتاح مركز جديد لخدمات تنفيذ الطلبيات على مساحة 20 ألف متر مربع في منطقة العاشر من رمضان، والذي سيساهم في دعم وتلبية الطلب المتزايد من جانب العملاء، ومواكبة الإقبال المتزايد على شراء المجموعة الواسعة من المنتجات التي يقدّمها الموقع، بالإضافة إلى فتح المجال أمام آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة للإستفادة من نمو الإقتصاد الرقمي.



ومن المتوقع أن يوفر المركز، الذي يعتبر الثاني من نوعه للموقع في مصر، أكثر من 200 فرصة عمل في قطاع الخدمات اللوجستية خلال عامه التشغيلي الأول.



وبهذه المناسبة، قال عمر الصاحي، الرئيس التنفيذي لموقع ’سوق دوت كوم‘ إحدي شركات "أمازون"،: "نواصل إلتزامنا تجاه عملائنا عبر ضخ المزيد من الإستثمارات، والتركيز بقوّة على مجالات الإبتكار لتوفير قيّمة حقيقية نستطيع تقديمها لعملائنا، وإتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات تخدم كافة احتياجاتهم، إلى جانب ترقية وتيسيرعملية التوصيل في أسرع وقت ممكن. ونثق بأن هذا الاستثمار سيعود بالنفع على عملائنا وبالطبع على الإقتصاد المصري، حيث سيسهم في توفير وظائف جديدة، وتمكين الشركات المحلية من الوصول إلى العملاء بالإعتماد على شبكاتنا اللوجستية المتقدمة".



وسوف يلعب مركز خدمات تنفيذ الطلبيات الجديد في القاهرة دوراً مهماً في مساعدة ’سوق دوت كوم‘ على مواكبة الطلب الحالي والمستقبلي في مصر، بالإضافة إلى المراكز الحالية، والتي تشهد إقبالاً متنامياً من العملاء على شراء المنتجات عبر ’سوق دوت كوم‘.



وقال براشانت ساران، مدير خدمة العملاء لمنطقة الشرق الأوسط في ’سوق دوت كوم‘: "نطمح بالدرجة الأولى لأن نصبح الشركة المفضلة والأكثر موثوقية للعملاء على مستوى العالم، وذلك لمساعدتهم على استكشاف وشراء كافة المنتجات التي يحتاجون إليها مباشرة وبكل سهولة عبر الإنترنت.



أضاف "ومع إطلاق مركزنا الجديد في القاهرة، نؤكد بأننا نتخذ خطوة مهمة جديدة في مسيرتنا الواعدة، وذلك بهدف تزويد عملائنا الكرام بمجموعة أوسع من المنتجات التي بإمكانهم الحصول عليها سريعاً بفضل حلولنا الفريدة للتسليم السريع. ونثق بأن تعزيز خدمات تنفيذ الطلبات سيعود بالنفع الإيجابي على قاعدة البائعين لدينا، والتي تضم الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً من حيث توسيع نطاق أعمالهم بالاعتماد على منصتنا".



من جانبها، أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن سعادتها بإطلاق مركز خدمات تنفيذ الطلبيات الجديد لموقع "سوق دوت كوم" وما تمثله تلك الخطوة من دعم للإستثمار في مصر قائلة "أؤكد بأن الإستثمار المهم سيدعم الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيتيح لهم الإستفادة من نمو الإقتصاد الرقمي، والوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء، بالإضافة الى دوره في خلق الكثير من الوظائف ضمن قطاع الخدمات اللوجستية خلال العام التشغيلي الأول للمركز. ونحن سعداء جداً بالانفتاح الإيجابي واللافت الذي تبديه الشركات الكبرى، ولا سيما ’سوق دوت كوم‘، تجاه الاستثمار والعمل في السوق المصريّة".



يشار إلى أن خدمات الطلبات المنفذة من قبل ’سوق دوت كوم‘ سوف تسهم فيإتاحة الفرصة للبائعين من افتتاح متاجر لعلامة ’سوق‘ وشحن منتجاتهم مباشرة إلى العملاء، وتوفير خدمات وحلول متنوعة مثل الدفع النقدي عند التسليم، والتسليم في اليوم التالي، بالإضافة إلى إمكانية التسليم يوم الجمعة حتى باب المنزل. ومن خلال هذه الخدمات، يستطيع ’سوق دوت كوم‘ تقديم خدمات العملاء، وإدارة المرتجعات بالنيابة عن البائعين. كما وسيختبر البائعون مرونة عالية في تحديد عدد المنتجات التي يرغبون بتنفيذ طلبياتها من قبل ’سوق دوت كوم‘، وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع متطلبات أعمالهم.



وتوفر البنية التحتية الحديثة والمتطورة ضمن مراكز خدمات تنفيذ الطلبيات التابعة لموقع ’سوق دوت كوم‘تجربة رائعة لعملاء "سوق دوت كوم" باستخدام خدمات ’الطلبات المنفذة من قبل الموقع‘ وخدمات البيع بالتجزئة. كما تتيح خدمات ’الطلبات المنفذة من قبل سوق دوت كوم‘ للبائعين في مختلف أنحاء مصر إرسال منتجاتهم إلى مراكز تنفيذ الطلبيات التابعة للموقع؛ وبمجرد تقديم الطلب، يقوم الموقع باختيار وتغليف وشحن الطلب للعميل، كما يوفر خدمات العملاء، وإدارة المرتجعات بالنيابة عن البائعين.



ويتمتع جميع عملاء ’سوق دوت كوم‘ ومستخدمي التطبيق الخاص بالموقع بإمكانية الوصول بسهولة وراحة لأكثر من 800 ألف منتج من خلال مئات الفئات. كما سيختبرون تجربة آمنة عند إجراء الطلبات، فضلاً عن الاستفادة من حلول الدفع الإلكترونية المريحة، وخدمات الدفع النقدي عند التسليم، ودعم خدمة العملاء التي يقدّمها الموقع.



وقد ساهم ’سوق دوت كوم‘ من خلال استثماره في مصر في توفير أكثر من 900 فرصة عمل منذ افتتاح أول مراكزه عام 2010. وسوف يعمل المركز الجديد على دعم تلبية الطلب المتنامي من جانب العملاء، و بالإضافة إلى مركزي خدمات تنفيذ الطلبيات في القاهرة، أطلق ’سوق دوت كوم‘ أيضاً 10 محطات توصيل في جميع أنحاء البلاد.