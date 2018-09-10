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اقتصاد وأسواق
ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.7% أغسطس 2018
الإثنين 10 سبتمبر 2018 12:34 م
الجهاز المركزي للمحاسبات
أخر الأخبار
الجهاز المركزي للمحاسبات
سمر السيد:
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم وصول الرقـم القيـاسـى العام لأسعار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة الي (294.9) نقطة في شهـر أغسطس الماضي مسجـلاً إرتفاعاً قـــدره (1.7%) عـن شهر يوليو 2018.
وأرجع الجهاز أسباب هــذا الارتفاع إلى صعود أسعـار مجمـوعة الخضروات بنسبة (8.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.4%) , مجموعة الفاكهة بنسبة (4.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3)، مجموعة الغاز الطبيعى والبوتجاز بنسبة (5.5%).
وعلي الجانب الآخر، بلغ مـعدل التضـخم السنوى (13.6%) لشهر أغسطس 2018 مقابل (33.2%) لنفس الشهر من العام السابق.
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