الجهاز المركزي للمحاسبات

سمر السيد:



أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم وصول الرقـم القيـاسـى العام لأسعار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة الي (294.9) نقطة في شهـر أغسطس الماضي مسجـلاً إرتفاعاً قـــدره (1.7%) عـن شهر يوليو 2018.



وأرجع الجهاز أسباب هــذا الارتفاع إلى صعود أسعـار مجمـوعة الخضروات بنسبة (8.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.4%) , مجموعة الفاكهة بنسبة (4.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3)، مجموعة الغاز الطبيعى والبوتجاز بنسبة (5.5%).



وعلي الجانب الآخر، بلغ مـعدل التضـخم السنوى (13.6%) لشهر أغسطس 2018 مقابل (33.2%) لنفس الشهر من العام السابق.

