مصر للبترول تحقق أكبر صافي ربح بقيمة 250 مليون جنيه

الهيئة العامة للبترول

عمر سالم:



أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية وزارة البترول تولى أهمية قصوى لتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية من خلال تطوير وتحسين كفاءة نشاط تسويق المنتجات البترولية في السوق المصرية، انطلاقا من كونه أحد أهم الأنشطة البترولية التى تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى أن خطة العمل الحالية تأتى ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذى أصبحت نتائجه ملموسة فعلياً على أرض الواقع.



جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية العامة لشركة مصر للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2017 /2018 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى.



وخلال الاجتماع شدد الملا على ضرورة الاستمرار في تطوير مستودعات شحن وتداول الوقود التابعة لشركات القطاع العام ورفع كفاءتها بما يساهم في تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تحديث آليات الرقابة على حركة التوزيع والتوسع في اقامة محطات ومنافذ الخدمة وتموين السيارات بالوقود لتحقيق الانتشار على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق السريعة.



كما شدد على أهمية استمرار توسع شركات بترول القطاع العام في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود بهدف تنويع أنشطتها وفتح مجالات عمل جديدة وخلق موارد إضافية.



ومن جانبه أشار المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول إلى أن الشركة تحافظ على صدارتها في ترتيب شركات تسويق المنتجات البترولية من حيث عدد المحطات حيث بلغ اجمالى عدد المنافذ التسويقية التابعة للشركة 1413 وأنه جارى العمل على الانتهاء من إقامة 76 محطة جديدة ، والتوسع في توفير منتج بنزين 95.



وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق أكبر صافى ربح في تاريخها بلغ 250 مليون جنيه وحققت إيرادات حوالى 52 مليار جنيه.



وأشار فتحي إلى أنه يتم تنفيذ خطة توسعات وتطوير شاملة لمستودعات تخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية حيث تم بدء شحن منتج السولار من مستودع مدينة بدر وجارى إضافة أنواع البنزين الأخرى تدريجياً على منظومة الشحن بالمستودع على أن يتم تشغيل منظومة الشحن بالكامل أواخر العام القادم بالاضافة الى الانتهاء من أعمال انشاء منصة متكاملة لشحن الوحدات الصهريجية بمستودع المكس.



وأضاف أن الشركة تنفذ برنامج طموح للتوسع في نشاط تموين الطائرات حيث حققت مبيعات بلغت 11 مليار جنيه ، كما تم الانتهاء من انشاء محطة متكاملة لتموين الطائرات بمطار الجميل ببورسعيد وتحديث محطة تموين الطائرات بمطار الغردقة الدولى بالإضافة إلى تشغيل محطات مطار العاصمة الإدارية الجديدة ومطار سفنكس فضلاً عن الانتهاء من انشاء وتشغيل محطة الانتظار لوحدات التموين بمهبط مطار القاهرة الدولى.



وأوضح فتحي أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بتروناس الماليزية لاستغلال الطاقة الفائضة من القدرة الإنتاجية بمجمع خلط الزيوت الخاص بالشركة بالعامرية ، مؤكداً أن الشركة تولى اهتماماً بمتطلبات الحماية والسلامة والوقاية حيث تعمل على إحلال وتجديد أجهزة ومعدات الإطفاء ورفع القدرات التأمينية بجميع مستودعات الشركة.