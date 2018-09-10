لأول مرة.. تعيين معاون لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

المال ـ خاص:



أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا بتعيين الدكتور إبراهيم محمد أمين معاونا له للمتابعة وذلك بدرجة معاون وزير تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.



وأوضح د. صالح الشيخ أن اختصاصات معاون رئيس الجهاز تتمثل في تقديم المشورة الفنية لرئيس الجهاز ومعاونته في أداء مهامه خاصة في رسم السياسات والخطط المختلفة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومتابعة شئونه المالية والإدارية فضلا عن التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة المتعاملة مع الجهاز.



وأضاف د. صالح الشيخ أن مهام المعاون تشمل أيضا متابعة شئون المديريات في جميع محافظات الجمهورية وتقديم المقترحات والتوصيات لرئيس الجهاز في كل ما يتعلق بتحسين وتطوير العمل والأداء بعد التشاور مع رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات وكذلك الاشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ أعمال الجهاز بالإضافة إلى أية مهام أخرى تسند إليه بمقتضى اللوائح والقوانين والقرارات النافذة.



وأشار رئيس الجهاز إلى أن خطوة تعيين معاون من النماذج الشابة المتميزة يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والدولة بتمكين الشباب والدفع بهم في مواقع القيادة والمسئولية واستثمار طاقاتهم في خدمة وتنمية المجتمع.



يشار إلى أن الدكتور إبراهيم أمين حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر عام 2006، كما حصل على ما جستير القانون العام والعلوم الإدارية من كلية الحقوق جامعة القاهرة في 2009 ، بينما حاز على منحة الدبلومة الماليزية في 2012.



وقد حصل د. إبراهيم على برنامج الدكتوراة في الإدارة العامة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في 2013، وسجل رسالة الدكتوراة عن إصلاح الجهاز الإداري المصري في عام 2015.



تولي د. إبراهيم أمين عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الشبابية كعضو تحت السن عام 2009، ثم عمل مشرفا عاما لمشروع ضمن فريق تحت إشراف منظمة اليونسكو في 2010 ، في حين عمل بمركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في 2012.



وفي عام 2016 تم اختيار د. إبراهيم ضمن فريق الرئاسة ليكون مدربا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، بينما انتقل في عام 2017 للعمل مشرفا عاما لمكتب نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، كما كلف كمستشار للتخطيط الاستراتيجي لأمانة مجلس الدفاع الوطني برئاسة الجمهورية في مارس من العام الجاري.